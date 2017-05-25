Сумских нефтеворов взяли под стражу

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.
«По ходатайству следователя, согласованному с прокурором, 4 злоумышленникам, которые задержаны по подозрению в краже нефти, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца с альтернативой внесения залога от 300 до 700 тыс. грн», - написала Н.Науменко.
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