Сумских нефтеворов взяли под стражу Правда, у них есть альтернатива в виде внесения залога.

Об этом на своей странице в фейсбуке написала пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

«По ходатайству следователя, согласованному с прокурором, 4 злоумышленникам, которые задержаны по подозрению в краже нефти, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца с альтернативой внесения залога от 300 до 700 тыс. грн», - написала Н.Науменко.