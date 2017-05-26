Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41184

В Шостке подожгли третью за три дня дверь

Сегодня ночью, 13 июня, произошел пожар на ул. Весняной (бывшая ул. Урицкого) в Шостке.

Об  этом проинформировали в горрайонном отделе управления ГСЧС в Сумской области. Сообщение о пожаре поступило в службу «101» в 00.16.

Из-за сильного задымления спасателям, приехавшим на место происшествия, пришлось использовать аппараты защиты органов дыхания. Как выяснилось, горела входная дверь в одну из квартир. Огонь быстро погасили. Никто не пострадал.

Входная дверь уничтожена, повреждены вещи в прихожей. Причина пожара – поджог…

Интересно, что это третий случай поджога дверей за последние несколько дней. Два случая поджога произошло ночью 10 июня, пише shostka.info.

Право Пожар Шостка
view counter

По тематике

Сегодня 13:30

В Шостке на «Импульсе» травмирована сотрудница

Работница КП «ШКЗ «Импульс» в результате инициации вещества получила ожоги и осколочные ранения....

09.06.2017 17:21

Ночью в Шостке горела иномарка

Пожар произошел вчера, 8 июня, во дворе дома по ул. Свободы в Шостке. Горел «Mitsubishi Pajero Sport»....

09.06.2017 17:07

Ночью в Сумах пожарные спасли бомжа

Сегодня, 9 июня, в 00:51 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке, которая не эксплуатируется,...

09.06.2017 16:51

В Конотопе из-за холодильника чуть не сгорела двухэтажка

Сегодня, 9 июня, в 2:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возникновении пожара в одном из двухэтажных жилых домов...

08.06.2017 12:13

В Сумах горела трава на Ковпака

7 июня в 14:36 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании сухой растительности по ул. Колпака....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.