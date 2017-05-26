В Шостке подожгли третью за три дня дверь Сегодня ночью, 13 июня, произошел пожар на ул. Весняной (бывшая ул. Урицкого) в Шостке.

Об этом проинформировали в горрайонном отделе управления ГСЧС в Сумской области. Сообщение о пожаре поступило в службу «101» в 00.16.

Из-за сильного задымления спасателям, приехавшим на место происшествия, пришлось использовать аппараты защиты органов дыхания. Как выяснилось, горела входная дверь в одну из квартир. Огонь быстро погасили. Никто не пострадал.

Входная дверь уничтожена, повреждены вещи в прихожей. Причина пожара – поджог…

Интересно, что это третий случай поджога дверей за последние несколько дней. Два случая поджога произошло ночью 10 июня, пише shostka.info.