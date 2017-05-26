В Шостке подожгли третью за три дня дверь

Об этом проинформировали в горрайонном отделе управления ГСЧС в Сумской области. Сообщение о пожаре поступило в службу «101» в 00.16.
Из-за сильного задымления спасателям, приехавшим на место происшествия, пришлось использовать аппараты защиты органов дыхания. Как выяснилось, горела входная дверь в одну из квартир. Огонь быстро погасили. Никто не пострадал.
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Интересно, что это третий случай поджога дверей за последние несколько дней. Два случая поджога произошло ночью 10 июня, пише shostka.info.
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