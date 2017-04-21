Шосткинцев обещают взять под наблюдение На IX сессии Шосткинского городского совета мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10 камер видеонаблюдения.

Помимо рассмотрения целого ряда вопросов, касающихся внесения изменений в местный бюджет, выполнения программы социально-экономического развития и т.д., была заслушана информация о деятельности Шосткинской местной прокуратуры.

В своем выступлении заместитель прокурора Роман Лифиренко отметил, что депутаты и местные власти могли бы посодействовать в повышении раскрываемости преступлений, совершенных на территории города.

В частности, он отметил, что прокуратура не раз обращалась к городским властям и депутатскому корпусу с просьбой о выделении средств на установку камер видеонаблюдения на территории города, однако они до сих пор не установлены. На это мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10 камер видеонаблюдения, пишет shostka.info.