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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:48104

Шосткинцев обещают взять под наблюдение

На IX сессии Шосткинского городского совета мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10 камер видеонаблюдения.

Помимо рассмотрения целого ряда вопросов, касающихся внесения изменений в местный бюджет, выполнения программы социально-экономического развития и т.д., была заслушана информация о деятельности Шосткинской местной прокуратуры.

В своем выступлении заместитель прокурора Роман Лифиренко отметил, что депутаты и местные власти могли бы посодействовать в повышении раскрываемости преступлений, совершенных на территории города.

В частности, он отметил, что прокуратура не раз обращалась к городским властям и депутатскому корпусу с просьбой о выделении средств на установку камер видеонаблюдения на территории города, однако они до сих пор не установлены. На это мэр Шостки Николай Нога сообщил, что в ближайшее время в городе запланирована установка 10 камер видеонаблюдения, пишет shostka.info.

Право Камеры наблюдения Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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