Возле границы с Россией пограничники нашли сыр и одежду Пограничники Сумского отряда пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничники отдела «Свеса» во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Ломльонка и российским Хинель, за несколько метров от границы, обнаружили 7 мешков с одеждой в ассортименте.

А военнослужащие отдела «Великая Писаревка» неподалеку н.п. Александровка, на берегу реки Ворскла, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина пытался незаконно переместить на территорию России 4 коробки с сырной продукцией.

Сейчас груз сыра, общий вес которого составил около 60 килограммов, доставили в пограничное подразделение.

Найденные товары в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 36-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.