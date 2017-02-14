Возле границы с Россией пограничники нашли сыр и одежду

Пограничники отдела «Свеса» во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Ломльонка и российским Хинель, за несколько метров от границы, обнаружили 7 мешков с одеждой в ассортименте.
А военнослужащие отдела «Великая Писаревка» неподалеку н.п. Александровка, на берегу реки Ворскла, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина пытался незаконно переместить на территорию России 4 коробки с сырной продукцией.
Сейчас груз сыра, общий вес которого составил около 60 килограммов, доставили в пограничное подразделение.
Найденные товары в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 36-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.
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