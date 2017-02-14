Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:581

Возле границы с Россией пограничники нашли сыр и одежду

Пограничники Сумского отряда пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу Украины товаров народного потребления.

Пограничники отдела «Свеса» во время проверки госграницы на направлении между украинским населенным пунктом Ломльонка и российским Хинель, за несколько метров от границы, обнаружили 7 мешков с одеждой в ассортименте.

А военнослужащие отдела «Великая Писаревка» неподалеку н.п. Александровка, на берегу реки Ворскла, обнаружили и задержали гражданина Украины. Мужчина пытался незаконно переместить на территорию России 4 коробки с сырной продукцией.

Сейчас груз сыра, общий вес которого составил около 60 килограммов, доставили в пограничное подразделение.

Найденные товары в установленном порядке будут переданы работникам фискальной службы. За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на 36-летнего жителя приграничья составлены соответствующие административные материалы, сообщает госпогранслужба.

Право Граница Сыр
view counter

По тематике

11.05.2017 11:40

СНАУ будет выпускать собственный сыр

Сумской национальный аграрный университет планирует начать производство собственного сыра....

13.04.2017 16:05

Российские спецслужбы на границах осуществляют провокации против украинцев

ФСБ России совместно с пограничниками осуществляют провокации в отношении граждан Украины....

04.04.2017 12:10

На Сумщине началась спецоперация по контролю на границе

С 4 апреля и по 30 ноября 2017 года Госпогранслужба проводит спецоперацию Граница-2017....

06.03.2017 14:51

На Сумщине границу нарушили на тракторе

5 марта в Середина-Будском районе пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, которое незаконно пересекло российско-украинскую государственную границу....

14.02.2017 15:41

На Сумщине будут изымать приграничные участки

Рассмотрены вопросы обустройства Государственной границы на территории Середина-Будского района....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.