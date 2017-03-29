Тростянец простился с воином АТО 12 июня в Тростянце прошли похороны погибшего на Донбассе Вадима Полозова.

Как сообщает сайт Тростянецкого горсовета, уроженец Тростянца Вадим Алексеевич Полозов 1995 г.р. служил в танковом полку воинской части В0934 с. Десна Киевской области. Был призван на срочную военную службу Тростянецким военным комиссариатом в ноябре 2015 года в учебный центр А0665 с. Десна Киевской области. В июне 2016 года заключил контракт для дальнейшего прохождения службы с военной частью В0934 с. Десна Киевской области. Во время служебной командировки в зоне АТО в Бахмутском районе Донецкой области получил тяжелое ранение, а 9 июня 2017 года Вадима не стало.

Попрощаться с бойцом пришли около 500 земляков - родственники, друзья, жители города и военные побратимы.

Похоронили солдата на центральном кладбище города рядом с другими погибшими военнослужащими.