Тростянец простился с воином АТО

Как сообщает сайт Тростянецкого горсовета, уроженец Тростянца Вадим Алексеевич Полозов 1995 г.р. служил в танковом полку воинской части В0934 с. Десна Киевской области. Был призван на срочную военную службу Тростянецким военным комиссариатом в ноябре 2015 года в учебный центр А0665 с. Десна Киевской области. В июне 2016 года заключил контракт для дальнейшего прохождения службы с военной частью В0934 с. Десна Киевской области. Во время служебной командировки в зоне АТО в Бахмутском районе Донецкой области получил тяжелое ранение, а 9 июня 2017 года Вадима не стало.
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