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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:0978

Тростянец простился с воином АТО

12 июня в Тростянце прошли похороны погибшего на Донбассе Вадима Полозова.

Как сообщает сайт Тростянецкого горсовета, уроженец Тростянца Вадим Алексеевич Полозов 1995 г.р. служил в танковом полку воинской части В0934 с. Десна Киевской области. Был призван на срочную военную службу Тростянецким военным комиссариатом в ноябре 2015 года в учебный центр А0665 с. Десна Киевской области. В июне 2016 года заключил контракт для дальнейшего прохождения службы с военной частью В0934 с. Десна Киевской области. Во время служебной командировки в зоне АТО в Бахмутском районе Донецкой области получил тяжелое ранение, а 9 июня 2017 года Вадима не стало.

Попрощаться с бойцом пришли около 500 земляков - родственники, друзья, жители города и военные побратимы.

Похоронили солдата на центральном кладбище города рядом с другими погибшими военнослужащими. 

Общество Похороны АТО Тростянец
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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