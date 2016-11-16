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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Щепке открыли малую сцену

12 июня в Сумском областном академическом театре драмы и музыкальной комедии им. М.С.Щепкина открыли малую сцену.

По словам главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, который пришел на октрытие, на строительство малой сцены из областного бюджета было выделено почти полтора миллиона гривен.

«Я благодарен всем, кто верит сегодня в театральное будущее Сумщины, беспокоится за наш театр, - отметил Николай Клочко. - Также хочу порадовать общественность Сумщины и коллектив театра. Ведь на этом улучшение условий в храме Мельпомены не прекращается. Мы продолжаем реконструкцию нашего театра и, учитывая государственную политику в отношении детей с особыми потребностями в театре будет построен подъемник, чтобы людям с особыми потребностями было удобно передвигаться. Мы делаем все возможное, чтобы жители Сумщины чувствовали, что власть заботится о культуре».

Как сообщил начальник управления капитального строительства облгосадминистрации Анатолий Ворожко, в феврале сессией областного совета были предусмотрены средства на проектирование и строительство одного из объектов театра - малой сцены.

«А в марте мы уже начали выполнять эту работу. Куратором дела был первый заместитель главы облгосадминистрации Александр Марченко. На этот год запланировано еще две реконструкции - установка подъемника и реконструкция второго этажа административного здания», - рассказал чиновник.

Изюминкой малой сцены является сама сцена, обладает способностью двигаться и меняться.

«Работа с самого начала была для нас необычной, - говорил руководитель проектной группы Александр Клюшник. - Ведь обычно мы проектируем статические объекты, а здесь задача была творческой, поэтому очень интересной. Я помню нашу первую встречу с руководством театра. Меня спросили: «Уже где-то такое есть?» «Да нет, не видел», - отвечаю. - «Ну если нет, тогда нам подходит!»

Директор театра - заслуженный деятель искусств Украины Николай Юдин рассказал, что зрительный зал малой сцены рассчитана на 101 место.

«Я недавно присутствовал на международном театральном форуме, куда съехались более 140 руководителей театров из стран Европы, - отметил он. - На собрании чуть ли не все директора храмов Мельпомены Европы говорили о необходимости иметь через 3-5 лет малые сцены».

Первый спектакль, который представили на малой сцене - «Одержима» Лесі Українки.

Досуг Малая сцена Театр Щепкина
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