В Сумах отключили воду на Десятке КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по пр-ту М.Лушпы.

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по пр-ту М.Лушпы, 15 сегодня, 13 июня, в 10:30 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 15, 23 по проспекту М .Лушпы, №№ 4, 6 по ул. Интернационалистов, №№ 4, 6 по ул. Заливная. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.