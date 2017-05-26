В Сумах отключили воду на Десятке

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по пр-ту М.Лушпы, 15 сегодня, 13 июня, в 10:30 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 15, 23 по проспекту М .Лушпы, №№ 4, 6 по ул. Интернационалистов, №№ 4, 6 по ул. Заливная. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....
Для ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 16:00 приостановлена работа Пришибского...
КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью работу Лучанского водозабора будет приостановлено....
КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по ул. Ахтырской....
На время остановки Тополянского водозабора жителям Курского микрорайона будут подвозить техническую воду....