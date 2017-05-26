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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:50234

В Сумах отключили воду на Десятке

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по пр-ту М.Лушпы.

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 200 мм по пр-ту М.Лушпы, 15 сегодня, 13 июня, в 10:30 прекращено холодное водоснабжение домов №№ 15, 23 по проспекту М .Лушпы, №№ 4, 6 по ул. Интернационалистов, №№ 4, 6 по ул. Заливная. После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
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Жителям Курского микрорайона будут развозить техническую воду (график)

На время остановки Тополянского водозабора жителям Курского микрорайона будут подвозить техническую воду....

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CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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