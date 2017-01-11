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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:18100

Пограничники задержали молдаванина-нелегала

В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от госграницы, обнаружил и задержал вблизи н.п. Толстодубово нарушителя, который незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины. Он шел пешком, вне установленных пунктов пропуска. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность, и назвался гражданином Молдовы.

Гражданина пограничники задержали до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины он будет привлечен к административной ответственности.

Право Нелегалы
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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