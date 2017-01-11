Пограничники задержали молдаванина-нелегала В Глуховском районе пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда задержали нарушителя государственной границы Украины.

Пограничный патруль, который нес службу неподалеку от госграницы, обнаружил и задержал вблизи н.п. Толстодубово нарушителя, который незаконно пересек границу с территории России на территорию Украины. Он шел пешком, вне установленных пунктов пропуска. Мужчина не имел при себе ни одного документа, удостоверяющего личность, и назвался гражданином Молдовы.

Гражданина пограничники задержали до трех суток для установления личности, после чего за незаконное пересечение государственной границы Украины он будет привлечен к административной ответственности.