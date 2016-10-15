В Сумах завершается подготовка к реализации «строительных» проектов общественного бюджета После 20 июня в Сумах начнется активная фаза реализации проектов общественного бюджета, исполнителем которых является управление капитального строительства и дорожного хозяйства.

По информации управления, завершена экспертиза проектно-сметной документации по всем шести проектам, которыми занимается подразделение. В течение двух недель его специалисты проводили встречи с авторами, проектантами с выходом на место, при которых обсуждались аспекты реализации инициатив и планов горожан.

По двум проектам:

- «Здоровая нация - сильная громада - богатая Украина» (создание зоны отдыха на Добровольной в районе сквера по ул. 2-я Северная);

- строительство сквера возле дома № 81 Б по ул. Ковпака в г. Сумы

работы планируют начать в третьей декаде июня.

По остальным четырем:

- спортивная площадка для детей и взрослых «Звездная» (ул. Г.Кондратьева, 154/2);

- обновления школьного стадиона, строительство детской площадки на территории СОШ №5 для обеспечения активного отдыха и досуга, занятий спортом жителей Барановки и Луки;

- спортивные площадки для мини-футбола, бадминтона для детей и молодежи в ДП «Сказка»;

- «Папа, мама, спорт и я - счастливая, современная, украинская семья» (спортивная площадка во дворах по ул. Новоместенская, 23 и 25 и пр. Шевченко, 19-25)

начало реализации запланировано на первую декаду июля.

Сейчас идет определение исполнителя работ и заключения с ними договоров. После этого - проведение авансовых платежей для приобретения материалов и оборудования и собственно начало работ.

В прошлом году сумчане выбрали 17 проектов в рамках общественного бюджета, которые будут реализованы в этом году городской властью.