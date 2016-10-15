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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0682

Департамент инфраструктуры до сих пор не реализовал ни одного проекта из общественного бюджета

В департаменте инфраструктуры города рассказали о реализации проектов общественного бюджета, по которым подразделение является главным распорядителем средств.

Напомним, что всего таких 7. По информации начальника отдела благоустройства управления коммунального хозяйства и благоустройства города департамента Романа Рябоконя, по части проектов продолжается разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза. Преимущественно, это проекты, касающиеся обустройства зон отдыха у водоемов, которые нуждаются в большем количестве времени. По ряду инициатив сумчан уже заключаются соглашения на выполнение, закупается оборудование и т.п.

Вниманию горожан - краткая информация о реализации каждого проекта:

№ 06 «Создание зоны отдыха у водоема» (район Анновки) - на стадии проведения экспертизы;

№ 07 «Воспроизведение экологического объекта озера (гидрокарьера) и обустройство зоны отдыха с эко-элементами для обеспечения содержательного и безопасного досуга на ул. Седова, Барановка»- проект получен сегодня и будет направлен на экспертизу;

№ 013 «Сказочный двор» (устройство детской и спортивной площадок с ограждениями и уличного освещения между домами №34 и №36 по ул. Мира) - экспертиза завершена, направлена в департамент;

№ 036 «ЭКО-ПАРК» (прилегающая территория к оз. Дурова, обустройство зоны отдыха у озера) - разработка проектно-сметной документации продолжается;

№ 051 «Веселая детская страна» (детская площадка по ул. Харьковская, 25) - определен исполнитель (ООО «Статус-Е»), оплачен аванс, закуплено оборудование;

№ 054 «Обустройство Веретеновского родника» - определяется исполнитель работ, с которым будет подписано соглашение;

№ 060 «Спортивная площадка по адресу: г. Сумы, ул. Ильинская, 51В» - определен исполнитель (ООО «Статус-Е»), оплачен аванс, закуплено оборудование.

Напомним, что в конце июня - начале июля стартует и реализация проектов общественного бюджета, которыми занимается управление капитального строительства и дорожного хозяйства.

Проекты, связанные с продвижением города (3D-экскурсия и установка информационных табличек) тоже активно реализуется, и уже в июле можно быть осуществить виртуальную экскурсию по городу.

Работает и социальная школа английского языка на базе школы №23.

Общество Партиципаторный бюджет
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