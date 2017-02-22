За май сумчанам субсидия не светит

На сегодня это касается расчета субсидии с мая текущего года. Для определения размера субсидии департамент собирает информацию о жилой площади, коммунальных услугах, которыми пользуется семья, и о доходах лиц, зарегистрированных в жилом помещении.
Повторно подавать документы на оформление субсидии необходимо тем, кто арендует жилье и у кого произошли изменения в составе семьи.
Для остальных получателей субсидии перерасчет будет выполнен автоматически, без повторного обращения.
Автоматическому пересчету размера жилищной субсидии на следующий период с мая текущего года подлежат 75 636 домохозяйств, по которым сформированы и направлены соответствующие запросы в Государственную фискальную службу Украины и организации, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.
Но, учитывая отсутствие от ГФС Украины информации о доходах граждан за последние четыре 4 квартала, предшествующих месяцу, с которого будет проведено назначения жилищной субсидии, то есть с апреля 2016 по март 2017 года, определение размера жилищной субсидии за май 2017 года не проведено. После поступления соответствующих сведений о доходах граждан будет определены размеры жилищной субсидии с мая текущего года, которые будут отражены в платежках на оплату жилищно-коммунальных услуг за июнь.
Получателям субсидии рекомендуется оплачивать, по возможности, стоимость потребленных коммунальных услуг в полном объеме, а после проведения перерасчета субсидии средства будут зачислены на лицевые счета пользователей в качестве переплаты, которая может быть использована для погашения стоимости потребленных услуг на следующий месяц.
По вопросам реализации права на назначение субсидии сумчане могут обращаться по телефону «горячей линии» департамента: 604-604.
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