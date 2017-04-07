В Сумах откроется фотовыставка «Мечта о доме»

Открытие состоится сегодня, 13 июня, в Агентстве продвижения «Сумы» (ул. Соборная, 27) в 17:00.
На выставке будут присутствовать и сами участники фотосессии. Организаторы надеются, что такая мера поможет собакам найти любящих хозяев и дом.
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