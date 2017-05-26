В Шостке на «Импульсе» травмирована сотрудница Работница КП «ШКЗ «Импульс» в результате инициации вещества получила ожоги и осколочные ранения.

С целью установления причин и обстоятельств несчастного случая начато расследование трагедии специальной комиссией Управления Гоструда в Сумской области.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 12 июня 2017 года в цехе КП «ШКЗ «Импульс» ГК «Укроборонпром» около 9 часов утра. Во время выполнения штатной операции произошло срабатывание сборки с взрывоопасными изделиями, в результате чего пострадала сборщик изделий капсульного производства. Работница получила ранения лица, предплечий, грудины, тяжелую травму глаза. По словам свидетелей, пострадавшей была оказана первая медицинская помощь и немедленно доставлена в центральную районную больницу. Следует отметить, что пострадавшая имеет около десяти лет стажа работы по профессии.

Также стоит отметить, что это уже второй несчастный случай на КП «ШКЗ «Импульс» в текущем году.