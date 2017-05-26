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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:3022

В Шостке на «Импульсе» травмирована сотрудница

Работница КП «ШКЗ «Импульс» в результате инициации вещества получила ожоги и осколочные ранения.

С целью установления причин и обстоятельств несчастного случая начато расследование трагедии специальной комиссией Управления Гоструда в Сумской области.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 12 июня 2017 года в цехе КП «ШКЗ «Импульс» ГК «Укроборонпром» около 9 часов утра. Во время выполнения штатной операции произошло срабатывание сборки с взрывоопасными изделиями, в результате чего пострадала сборщик изделий капсульного производства. Работница получила ранения лица, предплечий, грудины, тяжелую травму глаза. По словам свидетелей, пострадавшей была оказана первая медицинская помощь и немедленно доставлена в центральную районную больницу. Следует отметить, что пострадавшая имеет около десяти лет стажа работы по профессии.

Также стоит отметить, что это уже второй несчастный случай на КП «ШКЗ «Импульс» в текущем году.

Право Импульс Несчастный случай Управление гоструда в Сумской области Шостка
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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