В Лебединском районе тракторист погиб от удара током На территории сельскохозяйственного предприятия на Лебединщине тракторист погиб, получив поражения электрическим током.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 9 июня 2017 года около 12:00 в ООО «Ворожбалатинвест».

Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства поразило электрическим током во время скашивания ним травы на территории хозяйственного двора предприятия. По словам очевидцев, трагедия произошла при попытке работником убрать оборванный кабель с земли. Жизнь тракториста спасти не удалось. Отметим, что погибший проработал по профессии более 15 лет.

В ходе специального расследования комиссия Управления Гоструда в Сумской области установит причины и обстоятельства несчастного случая, которые привели к смерти работника.