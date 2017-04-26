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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:3364

В Лебединском районе тракторист погиб от удара током

На территории сельскохозяйственного предприятия на Лебединщине тракторист погиб, получив поражения электрическим током.

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 9 июня 2017 года около 12:00 в ООО «Ворожбалатинвест».

Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства поразило электрическим током во время скашивания ним травы на территории хозяйственного двора предприятия. По словам очевидцев, трагедия произошла при попытке работником убрать оборванный кабель с земли. Жизнь тракториста спасти не удалось. Отметим, что погибший проработал по профессии более 15 лет.

В ходе специального расследования комиссия Управления Гоструда в Сумской области установит причины и обстоятельства несчастного случая, которые привели к смерти работника.

Право Несчастный случай
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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