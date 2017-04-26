В Лебединском районе тракторист погиб от удара током

Согласно сообщению о несчастном случае, поступившего в Управление Гоструда в Сумской области, трагедия произошла 9 июня 2017 года около 12:00 в ООО «Ворожбалатинвест».
Тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства поразило электрическим током во время скашивания ним травы на территории хозяйственного двора предприятия. По словам очевидцев, трагедия произошла при попытке работником убрать оборванный кабель с земли. Жизнь тракториста спасти не удалось. Отметим, что погибший проработал по профессии более 15 лет.
В ходе специального расследования комиссия Управления Гоструда в Сумской области установит причины и обстоятельства несчастного случая, которые привели к смерти работника.
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