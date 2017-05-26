Житель Сумщины потерял 3 тысячи, покупая виртуальный автомобиль Чтобы сэкономить при покупке автомобиля, тридцатилетний бурынчанин решил воспользоваться сайтами объявлений в Интернете. И перечислив деньги на предложенный счет незнакомцу в виде задатка, товара ждет до сих пор.

К работникам Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 30-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что его обманули на одном из сайтов объявлений. Говорит, нашел интересное предложение в Интернете о продаже автомобиля, связался с продавцом, чтобы обсудить условия приобретения товара. А когда оплатил обусловленный задаток в сумме три тысячи гривен, так называемый продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта.

Сейчас работники полиции уже установили личность владельца счета, куда пострадавший перечислил собственные деньги. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители советуют прислушиваться к их советам и быть менее доверчивыми, совершая покупки в Интернете. За товар платите при его получении, но не перечисляйте деньги незнакомцам. Помните, что за каждым вторым выгодным предложением, может скрываться обычный злоумышленник, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.