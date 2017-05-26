Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:1862

Житель Сумщины потерял 3 тысячи, покупая виртуальный автомобиль

Чтобы сэкономить при покупке автомобиля, тридцатилетний бурынчанин решил воспользоваться сайтами объявлений в Интернете. И перечислив деньги на предложенный счет незнакомцу в виде задатка, товара ждет до сих пор.

К работникам Бурынского отделения полиции поступило сообщение от 30-летнего местного жителя. Мужчина рассказал, что его обманули на одном из сайтов объявлений. Говорит, нашел интересное предложение в Интернете о продаже автомобиля, связался с продавцом, чтобы обсудить условия приобретения товара. А когда оплатил обусловленный задаток в сумме три тысячи гривен, так называемый продавец перестал выходить на связь и удалил объявление с сайта.

Сейчас работники полиции уже установили личность владельца счета, куда пострадавший перечислил собственные деньги. По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». Правоохранители советуют прислушиваться к их советам и быть менее доверчивыми, совершая покупки в Интернете. За товар платите при его получении, но не перечисляйте деньги незнакомцам. Помните, что за каждым вторым выгодным предложением, может скрываться обычный злоумышленник, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество
view counter

По тематике

Вчера 13:00

На Сумщине мошенники обогатились на 17 тысяч

От действий псевдоследователей пострадали жительницы Сум и Середина-Буды. Чтобы спасти своих детей от якобы уголовной ответственности, они перечислили на банковские...

08.06.2017 11:43

Житель Сумщины попался на удочку интернет-мошенника

При попытке приобрести товар через всемирную сеть Интернет, 44-летний житель Недригайловского района не заметил, как наткнулся на мошенника....

06.06.2017 15:10

На Сумщине полиция задержала мошенника-взяточника

10 тысяч гривен требовал и получил ранее судимый житель Шостки от своей знакомой за содействие в условно-досрочном освобождении ее мужа...

31.05.2017 13:52

На Сумщине селянин перечислил 6 тысяч интернет-мошеннику

В Конотопский районный отдел полиции за помощью обратился 61-летний житель села Вировка....

31.05.2017 10:50

В Конотопе мать «спасла» сына от уголовки за 6 тысяч

В полицию обратилась 87-летняя жительница города Конотоп и сообщила, что стала жертвой мошенника....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.