Сумские медики получают меньше среднего по Украине

Среди медицинских специалистов больше всего терапевтов, семейных врачей, акушеров-гинекологов, педиатров и хирургов. При этом почти две трети врачей - это женщины.
На сегодня среднемесячная заработная плата работника учреждения здравоохранения в области составляет 4299 грн, в целом по Украине - 4770 грн.
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что среднемесячная заработная плата штатного работника в январе-марте 2017 года составляла 5661 грн....
За три месяца текущего года сумчане уплаты 214,3 млн гривен за потребленные жилищно-коммунальные услуги....
Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-марте 2017 года 14,1 тысяч домохозяйств г. Сумы были назначены субсидии...
Государственная служба статистики Украины сообщает о величине индекса потребительских цен (индекса инфляции) в марте 2017 года....
По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений....