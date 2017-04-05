Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54145

Сумские медики получают меньше среднего по Украине

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в системе здравоохранения Сумщины работает почти 25 тыс. штатных работников, среди них 4,5 тыс. врачей всех специальностей и более 11,5 тыс. человек среднего медицинского персонала.

Среди медицинских специалистов больше всего терапевтов, семейных врачей, акушеров-гинекологов, педиатров и хирургов. При этом почти две трети врачей - это женщины.

На сегодня среднемесячная заработная плата работника учреждения здравоохранения в области составляет 4299 грн, в целом по Украине - 4770 грн.

Общество Здравоохранение Средняя зарплата Статистика
view counter

По тематике

31.05.2017 15:49

Статистика: заработная плата в Сумах за год выросла на 40%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что среднемесячная заработная плата штатного работника в январе-марте 2017 года составляла 5661 грн....

05.05.2017 14:12

Сумчане заплатили 200 миллионов за жилищно-коммунальные услуги

За три месяца текущего года сумчане уплаты 214,3 млн гривен за потребленные жилищно-коммунальные услуги....

25.04.2017 11:54

В Сумах субсидии выросли за год на 21%

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в январе-марте 2017 года 14,1 тысяч домохозяйств г. Сумы были назначены субсидии...

11.04.2017 11:32

На Сумщине индекс потребительских цен в марте меньше, чем в среднем по Украине

Государственная служба статистики Украины сообщает о величине индекса потребительских цен (индекса инфляции) в марте 2017 года....

05.04.2017 10:23

На Сумщине сокращается число преступлений

По сообщению прокуратуры Сумской области, в течение января-февраля 2017 года было учтено 2347 уголовных правонарушений....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.