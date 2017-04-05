Сумские медики получают меньше среднего по Украине Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в системе здравоохранения Сумщины работает почти 25 тыс. штатных работников, среди них 4,5 тыс. врачей всех специальностей и более 11,5 тыс. человек среднего медицинского персонала.

Среди медицинских специалистов больше всего терапевтов, семейных врачей, акушеров-гинекологов, педиатров и хирургов. При этом почти две трети врачей - это женщины.

На сегодня среднемесячная заработная плата работника учреждения здравоохранения в области составляет 4299 грн, в целом по Украине - 4770 грн.