Сумчанка отдала псевдополицейскому 10 тысяч

70-летняя пенсионерка пояснила, что к ней позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что у сына женщины нашли наркотические средства, поэтому в дальнейшем его посадят за решетку.
Далее, псевдополицейский предложил альтернативное решение вопроса – 10 000 гривеню, и ее сын свободен. Заявительница согласилась и переслала деньги на карточку, которую предоставил мошенник.
Затем, женщина все же решила позвонить своему сыну, который сообщил, что сейчас он рыбачит за городом. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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