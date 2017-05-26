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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:29120

Сумчанка отдала псевдополицейскому 10 тысяч

Патрульная полиция Сум предупреждает о телефонных мошенниках. На днях патрульные получили сообщение о мошенничестве на улице Ковпака.

70-летняя пенсионерка пояснила, что к ней позвонил неизвестный, который представился сотрудником правоохранительных органов. Мужчина рассказал, что у сына женщины нашли наркотические средства, поэтому в дальнейшем его посадят за решетку.

Далее, псевдополицейский предложил альтернативное решение вопроса – 10 000 гривеню, и ее сын свободен. Заявительница согласилась и переслала деньги на карточку, которую предоставил мошенник.

Затем, женщина все же решила позвонить своему сыну, который сообщил, что сейчас он рыбачит за городом. Патрульные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Мошенничество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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