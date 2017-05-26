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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах горела трава и ветки в городском парке

12 июня в 15:34 в «Службу спасения 101» поступил вызов о возгорании на открытой территории парка им. Кожедуба в Сумах.

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия немедленно выехал караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 10 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит сухие ветки деревьев и мусора на 6 кв.м. Благодаря своевременному вызову спасателей удалось ликвидировать пожар на начальной стадии, и предотвратить распространение огня.

О 15:47 спасатели локализовали пожар и в 16:02 полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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