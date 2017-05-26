В Сумах горела трава и ветки в городском парке

О пожаре сообщил случайный прохожий. На место происшествия немедленно выехал караул 1-й Государственной пожарно-спасательной части.
Уже через 10 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит сухие ветки деревьев и мусора на 6 кв.м. Благодаря своевременному вызову спасателей удалось ликвидировать пожар на начальной стадии, и предотвратить распространение огня.
О 15:47 спасатели локализовали пожар и в 16:02 полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица специальной техники.