В Сумах сделали капремонт четвертому троллейбусу за четыре года КП «Электроавтотранс» в Сумах сообщило о завершении ремонта и выпуске на линию 13 июня троллейбуса ЗИУ-9 №236, который стал четвертым капитально отремонтированным рогатым за последние четыре года.

На своей странице в facebook директор предприятия Виталий Однорог назвал другую дату выпуска на линию — 14 июня.

«Своего ремонта и обновления этот троллейбус ждал с далекого 2013 года», — отметили в депо, добавив, что машину дополнительно оснастили электронными указателями маршрута.

А вот розетки для мобильных устройств, которыми в КП «Электроавтотранс» похвастались после прошлого капитального ремонта, в троллейбусе №236, судя по опубликованным фотографиям, не установили.

ЗИУ-9 с бортовым номером №236 по данным реестра сумского троллейбусного депо выпущен в 1989 году. В марте директор КП «Электроавтотранс» заявил на заседании депутатской комиссии, что предприятие может капитально отремонтировать до 7-8 троллейбусов в этом году, пишет transport.sumy.ua.

За последние годы депо капитально отремонтировало три троллейбуса ЗИУ-9 (по одному в 2014, 2015, 2016 годах) и провело средний ремонт троллейбуса ЗИУ-10 в 2016 году. Хотя мэр Сум Александр Лысенко давал задание капитально ремонтировать по одному троллейбусу в месяц.