Последствия урагана в Сумах (фото)

Непогода, сопровождавшаяся шквальными порывами ветра и проливным дождем, длилась всего несколько минут около 17.00.
В фейсбуке сумчане сообщают о значительных повреждениях. В частности, ураган повалил бигборд на улице 20 лет Победы, на ул. Олександра Олеся от сильных порывов ветра не выдержала электроопора, которая при падении перекрыла дорогу и оборвала коммуникации, а с крыши 5-этажного жилого дома №50 по ул. Кондратьева сорвало кровлю.
Кроме того, по всему городу были повалены десятки деревьев, некоторые из них вырвало с корнями.
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