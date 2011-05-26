Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:2879

Последствия урагана в Сумах (фото)

13 июня в Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев.

Непогода, сопровождавшаяся шквальными порывами ветра и проливным дождем, длилась всего несколько минут около 17.00.

В фейсбуке сумчане сообщают о значительных повреждениях. В частности, ураган повалил бигборд на улице 20 лет Победы, на ул. Олександра Олеся от сильных порывов ветра не выдержала электроопора, которая при падении перекрыла дорогу и оборвала коммуникации, а с крыши 5-этажного жилого дома №50 по ул. Кондратьева сорвало кровлю.

Кроме того, по всему городу были повалены десятки деревьев, некоторые из них вырвало с корнями.

Общество Ураган
view counter

По тематике

06.03.2015 17:36

Дивизионы Сумского арт-полка отводят по всей линии фронта

Сумские артиллеристы уже в пути на новое место дислокации, в связи с исполнением Минских договоренностей по отводу артиллерийских систем от...

Над частью Сум пронесся ураган
07.08.2014 10:50

Над частью Сум пронесся ураган

5 августа около 17:00 над Сумами пронесся ураган и ливень....

26.05.2011 17:43

В Сумах подвели итога вчерашнего веткопада

Шквальный ветер вечером 25 мая привел к падению нескольких деревьев и веток в городе, которые в свою очередь оборвали линии...

Новости

Тайный исполком: тариф для «Согора» снова 4 гривны 1
12.06.2017 13:40
В Сумах на территории школы строится торговый центр
Сегодня 09:48
Экс-депутата Сумского облсовета подозревают в уклонении от уплаты налогов
Сегодня 09:33
Последствия урагана в Сумах (фото)
Сегодня 09:28
В Сумах сделали капремонт четвертому троллейбусу за четыре года
Сегодня 09:14
Сумчанка отдала псевдополицейскому 10 тысяч
Сегодня 08:29
Департамент инфраструктуры до сих пор не реализовал ни одного проекта из общественного бюджета
Сегодня 08:06
На Сумщине отменили оправдательный приговор
Вчера 17:45
Житель Сумщины потерял 3 тысячи, покупая виртуальный автомобиль
Вчера 17:18
В авто жителя Тростянца полицейские нашли оружие и наркотики
Вчера 16:57
В Лебединском районе тракторист погиб от удара током
Вчера 16:33
В Сумах горела трава и ветки в городском парке
Вчера 16:07
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.