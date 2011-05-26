Последствия урагана в Сумах (фото) 13 июня в Сумах в результате сильного урагана повреждены здания и повалены десятки деревьев.

Непогода, сопровождавшаяся шквальными порывами ветра и проливным дождем, длилась всего несколько минут около 17.00.

В фейсбуке сумчане сообщают о значительных повреждениях. В частности, ураган повалил бигборд на улице 20 лет Победы, на ул. Олександра Олеся от сильных порывов ветра не выдержала электроопора, которая при падении перекрыла дорогу и оборвала коммуникации, а с крыши 5-этажного жилого дома №50 по ул. Кондратьева сорвало кровлю.

Кроме того, по всему городу были повалены десятки деревьев, некоторые из них вырвало с корнями.