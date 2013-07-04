Экс-депутата Сумского облсовета подозревают в уклонении от уплаты налогов Прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Государственной фискальной службы разоблачен директор общества с ограниченной ответственностью, за преступные действия которого в бюджет не уплачено налогов в крупном размере.

Досудебным расследованием установлено, что руководитель при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности предприятия с целью искусственного завышения налогового кредита использовал поддельные документы о приобретении товарно-материальных ценностей у контрагентов, при этом фактически товары приобретены не были. В дальнейшем директор вносил в декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о понесенным расходам.

Вышеупомянутые действия предпринимателя, согласно заключению экспертизы, привели к занижению налога на добавленную стоимость на общую сумму около 800 тыс. грн. По результатам налоговой проверки вынесено уведомление-решение, согласно которому указанному обществу увеличена сумма денежного обязательства по уплате налогов до 945 тыс. грн и 208 тыс. грн штрафных санкций.

В настоящее время директору общества уже вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 212 (умышленное уклонение от уплаты налогов), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Справка: подозреваемому грозит штраф от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Как стало известно «Данкору» речь идет о директоре ООО «Энергобизнесальянс» Константине Борце, уроженце Донецкой области, который был депутатом облсовета во времена губернаторства Владимира Щербаня.