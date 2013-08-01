В Сумах на территории школы строится торговый центр

Об этом в своем депутатском запросе к городским властям сообщила депутат Ирина Губская сегодня, 14 июня. По ее словам, ранее городской совет выделил в аренду предпринимателям землю школы для строительства цветочного павильона. Теперь же там идет так называемая реконструкция, а де-факто строительство торгового центра с нарушением всех норм.
Родители школы также передали городским властям свое обращение с требованием прекратить незаконное строительство.
Депутатский запрос был подержан 28 голосами (из 29 присутствующих).
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