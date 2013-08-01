В Сумах на территории школы строится торговый центр На территории школы № 12 предприниматели незаконно строят трехэтажный торговый центр.

Об этом в своем депутатском запросе к городским властям сообщила депутат Ирина Губская сегодня, 14 июня. По ее словам, ранее городской совет выделил в аренду предпринимателям землю школы для строительства цветочного павильона. Теперь же там идет так называемая реконструкция, а де-факто строительство торгового центра с нарушением всех норм.

Родители школы также передали городским властям свое обращение с требованием прекратить незаконное строительство.

Депутатский запрос был подержан 28 голосами (из 29 присутствующих).