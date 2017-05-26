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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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45 молодых сумчан прошли стажировку в горсовете

13 июня в Сумах состоялось вручение сертификатов молодежи, которая прошла стажировку в органах местного самоуправления.

Всего в этом году было принято 68 заявлений на прохождение стажировки от молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Однако успешно прошли стажировку, которая продолжалась более двух месяцев, 45 человек, 33-х из которых рекомендовано к зачислению в кадровый резерв. Еще девять отмечено благодарностями отдела по делам молодежи и спорта за инициативность и всестороннюю организационную помощь при проведении общегородских молодежных мероприятий в период прохождения стажировки.

Каждый из молодых людей имел возможность ознакомиться со спецификой работы исполнительных органов совета, положениями и уставами, с законодательными и нормативными актами, регламентирующими работу исполнительных органов городского совета, предприятий, учреждений и организаций.

Посещали стажеры сессии городского совета, заседания исполнительного комитета, постоянных комиссий, совещания, различные тренинги, такие как: «Медиаграмотность», «Преодоление дискриминации молодежи при трудовых отношениях: Трудоустройство. Работа. Увольнение», « Лидерство и публичные выступления», «Команда и командообразование».

Сертификаты молодежи о прохождении стажировки в органах местного самоуправления вручил секретарь городского совета Андрей Баранов.

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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