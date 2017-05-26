45 молодых сумчан прошли стажировку в горсовете 13 июня в Сумах состоялось вручение сертификатов молодежи, которая прошла стажировку в органах местного самоуправления.

Всего в этом году было принято 68 заявлений на прохождение стажировки от молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Однако успешно прошли стажировку, которая продолжалась более двух месяцев, 45 человек, 33-х из которых рекомендовано к зачислению в кадровый резерв. Еще девять отмечено благодарностями отдела по делам молодежи и спорта за инициативность и всестороннюю организационную помощь при проведении общегородских молодежных мероприятий в период прохождения стажировки.

Каждый из молодых людей имел возможность ознакомиться со спецификой работы исполнительных органов совета, положениями и уставами, с законодательными и нормативными актами, регламентирующими работу исполнительных органов городского совета, предприятий, учреждений и организаций.

Посещали стажеры сессии городского совета, заседания исполнительного комитета, постоянных комиссий, совещания, различные тренинги, такие как: «Медиаграмотность», «Преодоление дискриминации молодежи при трудовых отношениях: Трудоустройство. Работа. Увольнение», « Лидерство и публичные выступления», «Команда и командообразование».

Сертификаты молодежи о прохождении стажировки в органах местного самоуправления вручил секретарь городского совета Андрей Баранов.