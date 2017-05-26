В детскую горбольницу закупили новые кровати В Сумах за средства городского бюджета приобретены новые кровати для маленьких пациентов городской детской клинической больницы Святой Зинаиды.

Об этом сообщают в отделе здравоохранения. За счет городского бюджета для стационара городской детской клинической больницы приобретено 80 коек с матрасами. Всего на это направили 199 тыс. гривен.