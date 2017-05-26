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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:13180

На Сумщине поймали мошенников, которые обманули пенсионеров на 300 тысяч

Называя себя работниками полиции, мошенники звонили пенсионерам и сообщали, что их родные совершили преступления. Уладить вопрос предлагали за деньги.

С начала года в Роменский отдел поступило девять заявлений о совершении подобного рода мошенничеств. Пострадавшие - преимущественно пожилые люди. Один из них - 80-летний мужчина отдал мошенникам-псевдополицейским больше 7000 гривен за якобы непривлечение его сына к ответственности.

В этот же день по аналогичному сценарию злоумышленники на пять тысяч гривен обманули еще одну пенсионерку. Лишь после того, как женщина отдала деньги злоумышленнику, она догадалась позвонить дочери, чтобы проверить информацию. Хотя признается: из газет и телевидения знала о такой вид мошенничества. «Когда я передала деньги, позвонила дочери, а она набросилась на меня. Говорит, мать, ты натворила? Ты бы сразу мне позвонила, я бы рассказала, где сын, - признается потерпевшая, - и чего поверила? Я вот недавно только в газете прочитала, что нельзя верить таким басням. Это же мошенники...»

По заявлениям пенсионеров в полиции сразу начали оперативные мероприятия, направленные на розыск мошенников. Параллельно участковые инспекторы проводили профилактические мероприятия с населением, призывая сообщать в правоохранительные органы о подозрительных лиц. Целенаправленная работа дала свой результат. Жители одного из сел сообщили, что видели двух неместных, которые искали пожилого односельчанина, для того, чтобы забрать у него деньги. Они и сообщили правоохранителям марку и номер авто, на котором те передвигались

«Полицейские остановили авто. В салоне, кроме таксиста, находились два местных жителя, одному из которых 23, другому 34 года. Выяснилось, что один из них ранее был судим за тяжкие преступления. Уже в отделении полиции приятели признались, что даже не догадывались о том, что совершают мошеннические действия. Говорят, что действовали по указаниям своего товарища, который им предложил за вознаграждение ездить по указанным адресам и забирать деньги, которые якобы ему задолжали знакомые. По предварительным подсчетам в такой способ мошенники обогатились на сумму более 300 000 гривен», - комментирует Юлия Сергиенко, заместитель начальника Роменского отдела полиции.

В рамках открытого уголовного производства ч.2 и ч.3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) полицейские принимают меры, по розыску организатора мошеннической схемы. Один из задержанных находится под стражей, в отношении второго избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. За содеянное им грозит до восьми лет заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество
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