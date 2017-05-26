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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:44154

За минувшие сутки на Сумщине полицейские раскрыли семь краж

Преступления были раскрыты в Роменском, Серединабудском и Ахтырском районах.

Первые три кражи совершил 31-летний житель Ромен. Мужчина украл золотые серьги, кулон и дорогой фотоаппарат жены своего родного брата, с которыми совместно проживает. Когда владелица вещей заметила их исчезновения, злоумышленник уже успел продать ценности и потратить полученные за них деньги.

Еще один 19-летний роменчанин «погорел» на краже мобильного телефона. Молодой человек похитил гаджет в одной из школ районного центра у десятилетнего школьника, который сразу продал, а полученные таким образом средства потратил на собственные нужды.

Обогатился на немалую сумму денег и 35-летний ахтырчанин, который незаконно присвоил деньги одного из предприятий города, нанеся своими действиями ущерб на сумму более 45 000 гривен.

«Металлического» злоумышленника разоблачили и полицейские Середина-Буды. Там 34-летний мужчина снял с железнодорожного пути 42 железнодорожных костыля, 15 болтов и 10 подложек к железнодорожным рельсам.

По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кражи
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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