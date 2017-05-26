За минувшие сутки на Сумщине полицейские раскрыли семь краж

Первые три кражи совершил 31-летний житель Ромен. Мужчина украл золотые серьги, кулон и дорогой фотоаппарат жены своего родного брата, с которыми совместно проживает. Когда владелица вещей заметила их исчезновения, злоумышленник уже успел продать ценности и потратить полученные за них деньги.
Еще один 19-летний роменчанин «погорел» на краже мобильного телефона. Молодой человек похитил гаджет в одной из школ районного центра у десятилетнего школьника, который сразу продал, а полученные таким образом средства потратил на собственные нужды.
Обогатился на немалую сумму денег и 35-летний ахтырчанин, который незаконно присвоил деньги одного из предприятий города, нанеся своими действиями ущерб на сумму более 45 000 гривен.
«Металлического» злоумышленника разоблачили и полицейские Середина-Буды. Там 34-летний мужчина снял с железнодорожного пути 42 железнодорожных костыля, 15 болтов и 10 подложек к железнодорожным рельсам.
По всем фактам краж возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража» и начаты соответствующие следственные действия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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