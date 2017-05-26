Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:24183

В Сумах нет воды на Кондратьева

КП «Горводоканал» сообщает о порыве по ул. Герасима Кондратьева.

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Г.Кондратьева, 134 сегодня, 14 июня, в 10:00 прекращено водоснабжение домов №№ 134, 134/4, 136, 136/2, 138, 140 по ул. Г.Кондратьева. Также не подается вода в школу № 1 (ул. Г.Кондратьева, 136). После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды
view counter

По тематике

Вчера 11:50

В Сумах отключили воду на Десятке

КП «Горводоканал» сообщает о порыве водопровода по пр-ту М.Лушпы....

10.06.2017 14:54

В Сумах снова отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об ограничении водоснабжения....

07.06.2017 16:15

В Сумах полностью отключили воду на Химгородке, Басах и Пришибе

Для ликвидации аварии на водопроводе диаметром 300 мм по ул. Ахтырская, 19 сегодня, 7 июня, с 16:00 приостановлена работа Пришибского...

07.06.2017 14:46

Ночью в центре Сум и на Барановке не будет воды

КП «Горводоканал» сообщает о том, что ночью работу Лучанского водозабора будет приостановлено....

07.06.2017 11:38

В Сумах из-за порыва отключили воду на Химгородке

КП «Горводоканал» сообщает о ликвидации порыва по ул. Ахтырской....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
"Спасатели Малибу" Сет Гордон (США, 2017)
Кино Дружба
18-40 - 50 грн.
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
«Время псов» Джонатан Мостоу (США, Испания, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 22:05 23:35
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
«Черная бабочка» Брайан Гудман (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 14:45 21:45
Oscar Shorts - 2017
Oscar Shorts - 2017
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 17:00
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
«Его собачье дело» Марк Каллен, Робб Каллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D - 15:10 18:00 23:10
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
«Мумия» Алекс Куртцман (США, 2017)
Кино Космос
13:50 – 40 грн. 15:55 – 45 грн. 18:00 – 50 грн.
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
"СПАРК. Герой Вселенной" Аарон Вудли (Канада, Корея Южная, 2016)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D - 11:45 16:50 CINETECH+, 2D - 10:15

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.