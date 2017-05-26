В Сумах нет воды на Кондратьева

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по устранению порыва водопровода диаметром 100 мм по ул. Г.Кондратьева, 134 сегодня, 14 июня, в 10:00 прекращено водоснабжение домов №№ 134, 134/4, 136, 136/2, 138, 140 по ул. Г.Кондратьева. Также не подается вода в школу № 1 (ул. Г.Кондратьева, 136). После завершения ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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