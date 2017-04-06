На Сумщине активизировались грабители Только в течение последних трех дней на территории Сумщины полицейские зарегистрировали пять грабежей, четыре из которых удалось раскрыть оперативно. С начала нынешнего года правоохранители раскрыли 69 таких преступлений из 109.

За последние несколько дней в полицию стали чаще поступать сообщения о грабежах. Обращались преимущественно женщины, которые жаловались на злоумышленников, который срывают золотые изделия, забирают сумки и другие ценные вещи, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Именно таким образом от рук злоумышленника пострадала 39-летняя сумчанка, которая позвонила на линию «102» и сообщила о грабителе, который возле дома № 3 по улице Даргомыжского подбежал к женщине и сорвал с ее шеи золотую цепочку с ладанкой и скрылся.

Другой жертвой стала и жительница Шостки, у которой 33-летний местный житель отобрал сумку, в которой находились деньги в сумме 420 гривен, мобильный телефон и банковская карта. Однако далеко убежать злоумышленнику с награбленным не удалось - его оперативно задержала полиция. Суд уже избрал грабителю меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Конотопе, у магазина по улице Ивана Франко, 42-летний мужчина открыто похитил велосипед у 54-летней женщины, и практически сразу же был найден полицией.

А в Кролевце правоохранители обнаружили 34-летнего местного жителя, который несколько дней назад залез через окно в дом 69-летней женщины и открыто похитил 1200 гривен и золотую цепочку с крестиком. Вещественные доказательства у грабителя изъяли и открыли уголовное производство по ч.3 ст.186 «Грабеж, соединенный с проникновением в жилище», которое предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет.

«По каждому из этих фактов работники полиции проводят проверки, открыты соответствующие уголовные производства, комментирует Руслан Пиняга, заместитель начальника ГУНП. - Правоохранители предостерегают граждан: чтобы не стать жертвой грабителя, следуйте определенным правилам безопасности. В большинстве случаев жертвами грабителей становятся именно женщины, молодые девушки, лица пожилого возраста и люди в состоянии опьянения. Именно эта категория граждан не в состоянии оказать активное сопротивление грабителю во время нападения, и как результат - теряет свои вещи и деньги. Кроме того, злоумышленники всегда используют фактор внезапного нападения, и часто подстерегают своих жертв в малолюдных местах. Поэтому, чтобы уменьшить риск неожиданного нападения и грабежа, полиция рекомендует избегать малолюдных, темных мест и сомнительных компаний. По возможности встречать своих близких в вечернее время. А в случае, если преступление все же произошло, немедленно сообщите об этом в полицию, позвонив на 102. Помните, что оперативное сообщение о преступлении значительно повышает шансы задержать злоумышленника по «горячим следам».