Сумского живодера, который зарезал собаку, посадили на три месяца

При назначении обвиняемому наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, а именно:
- то, что обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести;
- посредственно характеризуется по месту жительства;
- неоднократно был осужден, на путь исправления не стал, выводов для себя не сделал, совершив снова преступление.
Судом дана оценка также другим обстоятельствам, которые характеризуют обвиняемого, а именно его семейное положение, состояние здоровья, согласно досудебному докладу органа пробации имеет средний уровень рисков совершения повторного уголовного преступления.
Судом также принято во внимание обстоятельства, смягчающие наказание - чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления. Наличие обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента его провозглашения.
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Сумчанину, который на глазах у прохожих 2 марта зарезал собаку, вручено извещение о подозрении в жестоком обращении с животными (ч....