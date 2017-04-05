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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумского живодера, который зарезал собаку, посадили на три месяца

13 июня Заречным районным судом г. Сумы вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина С., который обвиняется в жестоком обращении с животным. Ему назначено наказание в виде ареста сроком три месяца.

При назначении обвиняемому наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, а именно:

- то, что обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести;

- посредственно характеризуется по месту жительства;

- неоднократно был осужден, на путь исправления не стал, выводов для себя не сделал, совершив снова преступление.

Судом дана оценка также другим обстоятельствам, которые характеризуют обвиняемого, а именно его семейное положение, состояние здоровья, согласно досудебному докладу органа пробации имеет средний уровень рисков совершения повторного уголовного преступления.

Судом также принято во внимание обстоятельства, смягчающие наказание - чистосердечное раскаяние, активное способствование раскрытию преступления. Наличие обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней с момента его провозглашения.

Напомним, что гражданин С. 1 марта этого года возле рынка на Хмигородке в присутствии посторонних лиц, не реагируя на их замечания, нанес многочисленные колото-резаные ранения ножом бездомной собаке. Животное скончалось в ветеринарной клинике через несколько часов, сообщает сайт суда.

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