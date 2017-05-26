На Сумщине пиротехники уничтожили больше сотни боеприпасов 12 июня в 18:00 пиротехники обезвредили в г. Ромны целый арсенал устаревших боеприпасов.

На взрывоопасные предметы наткнулась неизвестный в Тростянецкого района. Опасная находка находилась на расстоянии всего 3 км от жилого села Набережное Набережное и на расстоянии 2,5 км от автодороги Боромля-Гребениковка.

Специалисты, выехавшие на место, изъяли опасные предметы, а позже в специально отведенном месте подорвали.

Спасатели раз предостерегают, взрывоопасных предметов – это не шутка, к ним нельзя прикасаться, а тем более пытаться куда то перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи телефоном ведь это может спровоцировать взрыв. Надо прекратить любые работы в данном месте, отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров и сообщить о находке в Службу спасения по номеру «101».