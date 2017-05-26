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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пиротехники уничтожили больше сотни боеприпасов

12 июня в 18:00 пиротехники обезвредили в г. Ромны целый арсенал устаревших боеприпасов.

На взрывоопасные предметы наткнулась неизвестный в Тростянецкого района. Опасная находка находилась на расстоянии всего 3 км от жилого села Набережное Набережное и на расстоянии 2,5 км от автодороги Боромля-Гребениковка.

Специалисты, выехавшие на место, изъяли опасные предметы, а позже в специально отведенном месте подорвали.

Спасатели раз предостерегают, взрывоопасных предметов – это не шутка, к ним нельзя прикасаться, а тем более пытаться куда то перенести. Ни в коем случае не пользоваться вблизи телефоном ведь это может спровоцировать взрыв. Надо прекратить любые работы в данном месте, отойти на безопасное расстояние – не менее 100 метров и сообщить о находке в Службу спасения по номеру «101».

Общество Боеприпасы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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