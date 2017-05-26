В Сумах патрульные поймали пьяного темного водителя без прав Патрульные составили 3 админматериала на нетрезвого водителя

На днях, около 4 часов утра, на улице Белопольское шоссе, экипаж патрульных обнаружил Daewoo Sens, водитель которого двигался без включенного света фар.

Водитель не имел ни водительского удостоверения, ни документов на автомобиль, однако сам имел явные признаки алкогольного опьянения.

В медицинском учреждении гражданин отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Инспекторы составили на водителя админматериалы по статьям 130 (управление в состоянии опьянения), 122 (движение без включенных фар ближнего света в темное время суток) и 126 (управление без соответствующих документов) КоАП.