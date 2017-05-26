В Сумах ночью пьяный водитель устроил ДТП Патрульные составили 2 админматериала на виновника ДТП.

Ночью патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Курском. Прибыв на место происшествия, стражи порядка выяснили, что 36-летний водитель, управляя автомобилем Lancia Kappa, не придерживаясь безопасной скорости движения и не справившись с управлением, допустил столкновение с автомобилем Honda Accord. В результате ДТП автомобиле получили механические повреждения.

Водитель Lancia Kappa имел признаки алкогольного опьянения. В медицинском учреждении у него зафиксировали 2,02 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму.

Патрульные составили на водителя легковушки админматериалы по статье 130 (управление в состоянии опьянения) и 124 (совершение ДТП) КоАП.