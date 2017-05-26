На Сумщине наркоаграрий лишился полусотни кустов конопли

В ходе оперативно-профилактической отработки «Мак» сотрудники Бурынского отделения полиции обнаружили 34-летнего жителя района, в хозяйстве которого росли кусты конопли.
«По подсчетам сотрудников полиции мужчина выращивал 46 кустов конопли, которые росли в бурьяне, - комментирует Сергей Бойко, начальник Бурынского отделения полиции. - Ее владельцем оказался ранее судимый за аналогичные преступления житель одного из сел района. Правоохранителям он рассказал, что видел, как растет конопля, которую он не успел скосить».
Посев наркосодержащих растений работники полиции уничтожили и направили на экспертное исследование. А в отношении мужчины открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст.310 Уголовного кодекса Украины (посев или выращивание снотворного мака или конопли), которая предусматривает наказание в виде штрафа от ста до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы сроком до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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