Псевдобанкир выманил у жительницы Шостки 1800 гривен Полицейские разыскивают злоумышленника, который представившись работником банка, обманул местную 31-летнюю жительницу.

Вечером на мобильный 31-летней жительницы Шостки поступило сообщение о том, что ее банковская карта заблокирована. Обеспокоенная сообщением, она решила проверить информацию и позвонила по указанному номеру телефона. Трубку поднял мужчина, назвавшийся работником банка. Последний рассказал, что из-за подозрительных операций на ее счете, карта заблокирована. Он также сообщил, что для ее разблокирования она должна назвать ему первые и последние цифры своего финансового документа и секретные коды банковской карточки из сообщений, которые будут ей поступать, что она и сделала. После чего на телефон женщины пришло уже другое сообщение о снятии с ее счета 1800 гривен, о чем она сразу сообщила сотрудникам полиции.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители предостерегают других граждан от подобных аферистов и советуют не обращать внимания на подобные сообщения о блокировке банковских карт, а проверять информацию исключительно в учреждениях банка. Не общайтесь с незнакомцами, которые называют себя банкирами и пытаются выпытать ваши персональные данные или секретную информацию по вашей банковской карте. В противном случае - рискуете потерять свои сбережения, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.