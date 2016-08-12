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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25349

Жители Сумщины митинговали в Киеве (видео)

13 июня около сотни селян из Липоводолинского района митинговали под стенами Кабмина.

Они требовали восстановить им подачу газа. К митингующим вышел народный депутат Николай Лаврик, часть округа которого «затрагивает» Липоводолинский район, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Сергей Грець, участник митинга сообщил: «Все отопления переделано на газ. У людей нет печек, люди от этого страдают, потому собрались и поехали на Киев. Результат не достигнут и непонятно, вообще, будет ли он. Народный депутат, к нам выходил 2 раза, он сам ничего не знает. Мы берем паузу, дольше 10 дней, за это время в Роменском и Липоводолинском районе будет отключено еще целый ряд сел, будет больше людей, и мы повезем не 100 человек, а гораздо больше».

«Единственный выход, который сегодня прорабатывается правительством по этому вопросу - или продление лицензии, которая закончилась неделю назад или выдачи какой-то новой и т.д. Премьер-министр поручил этот вопрос профильному министру - Кистиону Владимиру Евсеевичу», - рассказал Николай Лаврик. Получить комментарий Владимира Кистиона нам не удалось.

Напомним, 9 июня ПАО «Сумыгаз» прекратило подачу газа в Столярево и Яловой Окоп Липоводолинського района и Зарудье и Погожую Криницу Роменского. У «Укрнафты» истек срок действия разрешения на добычу на 13-ти скважинах газораспределительной станции Южная-Панасовка, а новое разрешение не выдает Государственная служба геологии и недр Украины.

Общество Митинг Отключение газа
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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