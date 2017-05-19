В Сумы прилетела сборная Македонии Сегодня, 14 июня, в сумском аэропорту приземлился чартерный рейс со сборной Македонии на борту.

Фото выложил в фейсбуке президент областной федерации гандбола роман Галенин. Напомним, завтра, 15 июня, македонцы в манеже СумГУ сыграют со сборной Украины отборочный матч на Евро-2018. Игра пройдет в манеже СумГУ. Матч Украина-Македония начнется в 19 часов. Билеты стоят 30 и 50 грн.