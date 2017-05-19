В Сумы прилетела сборная Македонии

Фото выложил в фейсбуке президент областной федерации гандбола роман Галенин.
Напомним, завтра, 15 июня, македонцы в манеже СумГУ сыграют со сборной Украины отборочный матч на Евро-2018. Игра пройдет в манеже СумГУ.
Матч Украина-Македония начнется в 19 часов. Билеты стоят 30 и 50 грн.
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Уже в пятницу, 9 июня, в Сумах пройдет матч гандбольных сборных Украины и Испании....
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