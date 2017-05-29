В Сумах подписали меморандум по правам судимых Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи подписал меморандум с органом пробации.

14 июня между Региональным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области и Северо-Восточным межрегиональным управлением по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции по расширению возможностей доступа к юридической помощи осужденным был подписан Меморандум о сотрудничестве.

Согласно Закону, пробация - это система надзорных и социально-воспитательных мер, применяемых по решению суда и в соответствии с законом к осужденным, выполнение определенных видов уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы, и обеспечение суда информацией, характеризующей обвиняемого. Субъектами пробации являются осужденные, в отношении которых по решению суда и в соответствии с законом применяются надзорные, социально-воспитательные мероприятия, и обвиняемые, в отношении которых органом пробации готовится досудебный доклад.

Подписание Меморандума с органом пробации является актуальным, ведь Региональным центром по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области обеспечивается предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи лицам, которые в соответствии с положениями уголовного процессуального законодательства считаются задержанными; лица, в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей; по уголовным производствам в отношении которых в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса Украины защитник привлекается следователем, прокурором, следственным судьей или судом для осуществления защиты по назначению или проведения отдельного процессуального действия; лицам, осужденным к наказанию в виде лишения свободы, содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы.

Директор Регионального центра Елена Демченко и начальник управления пробации Ирина Яковец договорились о сотрудничестве для обеспечения равных возможностей доступа к правосудию малообеспеченных и уязвимых категорий населения, в том числе лиц, находящихся на учете в уполномоченных органах по вопросам пробации, защиты их прав и свобод и консолидации усилий, направленных на сотрудничество в части формирования благоприятной среды и обеспечения реализации эффективной государственной политики в сфере защиты прав вышеупомянутых категорий человек.

Ирина Яковец акцентировала важность совершенного шага в рамках дальнейшего взаимодействия: «Планы - тесно сотрудничать в вопросах составления досудебных докладов, защиты прав субъектов пробации - при испытательном сроке отбывания наказания, обращения в центры и бюро предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи указанным лицам, и, таким образом, обеспечивать реализацию прав человека - так это и есть наша общая цель».

Елена Демченко, подытоживая мероприятие, отметила: «Основой демократического общества является равный доступ к правам и свободам всех лиц. Поэтому одним из направлений нашего сотрудничества стала разработка и внедрение совместных механизмов и мероприятий по осуществлению мониторинга состояния обеспечения прав, свобод и законных интересов осужденных, в частности, права на бесплатную вторичную правовую помощь. Ведь эта категория лиц не должна быть изолированной от принадлежащих им прав».

Справка

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области:

Адрес: г. Сумы, ул. Первомайская, 29.

Тел. (0542) 603 645, 603 647, 603 649.

Телефон единой системы бесплатной правовой помощи: 0 (800) 213103