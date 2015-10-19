В Сумах не могут побороть стихийную торговлю

Как отметила заммэра Ольга Волошина, главная цель - побороть стихийную торговлю превентивными методами.
Предварительно с руководством городских рынков договорились о том, что на каждом выделят места для стихийщиков, которые изъявят желание осуществлять торговлю цивилизованно. Чтобы в первое время минимизировать для них финансовые риски, в течение месяца «продавцы с улицы» смогут торговать на рынках бесплатно.
В будущем для этой категории возможно предусмотрят определенного типа временные сооружения, где торговля будет осуществляться законно и с соблюдением санитарных требований.
Бороться со «стихийкой» будут и путем проведения просветительской работы среди покупателей. В специальных палатках на ул. Набережная р. Стрелка специалисты отдела здравоохранения рассказывать сумчанам о потенциальной опасности, которую несет в себе стихийная торговля. Одновременно горожан будут информировать об опасных заболеваниях, которые в последнее время напомнили о себе, и о том, как их избежать.
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