В Сумах не могут побороть стихийную торговлю В Сумах со вторника, 13 июня, начался месячник по благоустройству стихийной торговли.

Как отметила заммэра Ольга Волошина, главная цель - побороть стихийную торговлю превентивными методами.

Предварительно с руководством городских рынков договорились о том, что на каждом выделят места для стихийщиков, которые изъявят желание осуществлять торговлю цивилизованно. Чтобы в первое время минимизировать для них финансовые риски, в течение месяца «продавцы с улицы» смогут торговать на рынках бесплатно.

В будущем для этой категории возможно предусмотрят определенного типа временные сооружения, где торговля будет осуществляться законно и с соблюдением санитарных требований.

Бороться со «стихийкой» будут и путем проведения просветительской работы среди покупателей. В специальных палатках на ул. Набережная р. Стрелка специалисты отдела здравоохранения рассказывать сумчанам о потенциальной опасности, которую несет в себе стихийная торговля. Одновременно горожан будут информировать об опасных заболеваниях, которые в последнее время напомнили о себе, и о том, как их избежать.