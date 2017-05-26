В мэрии отчитались: в Сумах ликвидируют последствия вчерашнего урагана В Сумах обслуживающие организации устраняют последствия урагана, который охватил город накануне вечером.

Как сообщает Служба-15-80 больше всего обращений (из 48) от горожан поступило по падению деревьев и ветвей; обрыва сетей.

Сейчас работники КП «Зеленстрой» и обслуживающей организации ООО «Форекс Плюс» решают вопрос уборки деревьев и ветвей, которые снес ураган.

Успешно с задачей уже справились КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ООО «Сумытехнобудсервис».

Починили сети и коммунальные предприятия «Горсвет» и «Электроавтотранс». Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» также над этим работает.