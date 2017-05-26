В мэрии отчитались: в Сумах ликвидируют последствия вчерашнего урагана

Как сообщает Служба-15-80 больше всего обращений (из 48) от горожан поступило по падению деревьев и ветвей; обрыва сетей.
Сейчас работники КП «Зеленстрой» и обслуживающей организации ООО «Форекс Плюс» решают вопрос уборки деревьев и ветвей, которые снес ураган.
Успешно с задачей уже справились КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ООО «Сумытехнобудсервис».
Починили сети и коммунальные предприятия «Горсвет» и «Электроавтотранс». Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» также над этим работает.
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