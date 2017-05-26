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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:30127

В мэрии отчитались: в Сумах ликвидируют последствия вчерашнего урагана

В Сумах обслуживающие организации устраняют последствия урагана, который охватил город накануне вечером.

Как сообщает Служба-15-80 больше всего обращений (из 48) от горожан поступило по падению деревьев и ветвей; обрыва сетей.

Сейчас работники КП «Зеленстрой» и обслуживающей организации ООО «Форекс Плюс» решают вопрос уборки деревьев и ветвей, которые снес ураган.

Успешно с задачей уже справились КП «Сумытеплоэнергоцентраль» и ООО «Сумытехнобудсервис».

Починили сети и коммунальные предприятия «Горсвет» и «Электроавтотранс». Филиал «Сумской городской район электрических сетей» ПАО «Сумыоблэнерго» также над этим работает.

Общество Непогода Ураган
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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