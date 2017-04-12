Сумские ОТГ получат 55 миллионов Обнародовано утвержденное Кабинетом Министров 7 июня этого года Постановление о распределении субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на формирование инфраструктуры объединенных территориальных громад на 2017 год.

Средства субвенции распределяются между бюджетами объединенных громад пропорционально площади и количества сельского населения с равным весом обоих этих факторов.

Объединенные территориальные общины Сумщины, согласно постановлению, получат из государственного бюджета около 55 млн гривен. Больше всего средств, а именно почти 6,3 млн гривен получит Николаевская ОТГ Белопольского района.

Постановлением также усовершенствован порядок и условия предоставления указанной субвенции путем расширения направлений ее использования, в частности:

- разработка проектной, градостроительной и планировочной документации;

- создание, модернизация центров предоставления административных услуг и приобретение оборудования и программного обеспечения; коммуникационных сетей, баз данных, систем оповещения населения;

- закупка специализированных санитарных транспортных средств для лечебных учреждений;

- погашения в установленном законодательством порядке кредиторской задолженности;

- капитальный и текущий ремонт улиц и дорог населенных пунктов и других дорог, которые являются составными автомобильных дорог государственного значения (как софинансирование на договорных началах).

Кроме того, постановлением предусмотрено обязательное учета потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения при разработке проектной документации, а также при закупке транспортных средств общего пользования, школьных автобусов и тому подобное.