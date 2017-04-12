Сумские ОТГ получат 55 миллионов

Средства субвенции распределяются между бюджетами объединенных громад пропорционально площади и количества сельского населения с равным весом обоих этих факторов.
Объединенные территориальные общины Сумщины, согласно постановлению, получат из государственного бюджета около 55 млн гривен. Больше всего средств, а именно почти 6,3 млн гривен получит Николаевская ОТГ Белопольского района.
Постановлением также усовершенствован порядок и условия предоставления указанной субвенции путем расширения направлений ее использования, в частности:
- разработка проектной, градостроительной и планировочной документации;
- создание, модернизация центров предоставления административных услуг и приобретение оборудования и программного обеспечения; коммуникационных сетей, баз данных, систем оповещения населения;
- закупка специализированных санитарных транспортных средств для лечебных учреждений;
- погашения в установленном законодательством порядке кредиторской задолженности;
- капитальный и текущий ремонт улиц и дорог населенных пунктов и других дорог, которые являются составными автомобильных дорог государственного значения (как софинансирование на договорных началах).
Кроме того, постановлением предусмотрено обязательное учета потребностей лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения при разработке проектной документации, а также при закупке транспортных средств общего пользования, школьных автобусов и тому подобное.
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