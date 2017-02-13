90 жителям Сумщины установлены пенсии за особые заслуги перед Украиной

На этот раз на рассмотрение комиссии подано 24 дела заявителей, претендующих на получение такой пенсии и 5 дел заявителей - увеличение ранее установленного размера пенсии.
Среди общего количества заявителей: 13 человек - награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 7 - многодетных матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей (в том числе 3 человека на увеличение размера надбавки «матерям-героиням»); 8 - ветеранов войны, награжденных орденом или медалью «За отвагу» и другие.
«В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено уже 90 гражданам, по 8 ходатайством увеличен размер ранее установленной надбавки», - отметила Людмила Мусияка.
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