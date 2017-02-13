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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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90 жителям Сумщины установлены пенсии за особые заслуги перед Украиной

Об этом сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания комиссии по установлению пенсий за особые заслуги перед Украиной.

На этот раз на рассмотрение комиссии подано 24 дела заявителей, претендующих на получение такой пенсии и 5 дел заявителей - увеличение ранее установленного размера пенсии.

Среди общего количества заявителей: 13 человек - награждены трудовым орденом или имеют почетное звание «заслуженный»; 7 - многодетных матерей, которые родили и воспитали до шестилетнего возраста пятерых и более детей (в том числе 3 человека на увеличение размера надбавки «матерям-героиням»); 8 - ветеранов войны, награжденных орденом или медалью «За отвагу» и другие.

«В этом году пенсию за особые заслуги перед Украиной установлено уже 90 гражданам, по 8 ходатайством увеличен размер ранее установленной надбавки», - отметила Людмила Мусияка.

Общество Пенсии
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