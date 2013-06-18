Шесть судей с Сумщины рекомендовали назначить бессрочно Об этом сообщает Высший совет правосудия Украины.

Соответствующее представление президенту Украины Высший совет правосудия Украины решил направить 13 июня.

Из 51 рекомендованных судей 6 из Сумской области: трое от Заречного районного суда г. Сумы – Ирина Климашевская, Алексей Сибилев и Алла Сидоренко, по одному из ковпаковского районного г. Сумы – Ольга Катрич, Сумского районного суда – Оксана Черных и Белопольского районного суда – Марина Черкашина.