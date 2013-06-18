Шесть судей с Сумщины рекомендовали назначить бессрочно

Соответствующее представление президенту Украины Высший совет правосудия Украины решил направить 13 июня.
Из 51 рекомендованных судей 6 из Сумской области: трое от Заречного районного суда г. Сумы – Ирина Климашевская, Алексей Сибилев и Алла Сидоренко, по одному из ковпаковского районного г. Сумы – Ольга Катрич, Сумского районного суда – Оксана Черных и Белопольского районного суда – Марина Черкашина.
Глава Хозяйственного суда Сумской области Александр Коваленко официально задекларировал больше миллиона доходов....
После непризнания сумскими судьями ДНР и ЛНР террористическими организациями, общественные активисты города объявили судьям общественный арест....
По поводу обоснованности позиции прокуратуры области о наличии оснований для привлечения к уголовной ответственности судей Ковпаковского районного суда г. Сумы,...
Прокуратурой Сумской области вручено извещение о подозрении двум судьям, которые выбирали меру пресечения участникам Евромайдана....
Инцидент произошел 17 июня в три часа ночи в районе автовокзала, когда трое молодых людей напали на мужчину 1985 года... 13