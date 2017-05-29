В Сумах посчитают пассажиропоток в маршрутках

Документ, слепленный из двух проектов решений, поданных на сессию депутатом Дмитрием Лантушенко и секретарем горсовета Андреем Барановым, поддержали 22 из 23 присутствовавших народных избранника (то есть минимум). Его согласовывали вв обеденный перерыв руководители всех фракций горсовета.
Согласно решению, транспортный отдел
- до 14 июля должен организовать работу по исследованию мобильности и пассажироптоков по каждому маршруту;
- при необходимости скорректировать транспортную схему в 3-месячный срок после проведения исследований пассажиропотоков;
- до 14 июля обеспечить доступ любому желающему к GPS-мониторингу маршруток;
- до 15 июля разработать и опубликовать графики движения;
- до 1 августа разработать графики ремонта транспортных средств;
- до 1 ноября разработать проект программы стратегического развития городского пассажирского транспорта до 2027 года;
- определиться с необходимым количеством троллейбусов, который нужно закупить в 2017 году.
Также депутаты предложили ввести электронный билет со следующего транспортного конкурса, а также использование транспортных средств средней и большой вместимости и внедрение расчета с перевозчиками по факту выполненной работы.
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