В Сумах посчитают пассажиропоток в маршрутках Сегодня, 14 июня, на сессии Сумского горсовета депутаты поддержали решение «О некоторых вопросах урегулирования пассажирских перевозок в г. Сумы».

Документ, слепленный из двух проектов решений, поданных на сессию депутатом Дмитрием Лантушенко и секретарем горсовета Андреем Барановым, поддержали 22 из 23 присутствовавших народных избранника (то есть минимум). Его согласовывали вв обеденный перерыв руководители всех фракций горсовета.

Согласно решению, транспортный отдел

- до 14 июля должен организовать работу по исследованию мобильности и пассажироптоков по каждому маршруту;

- при необходимости скорректировать транспортную схему в 3-месячный срок после проведения исследований пассажиропотоков;

- до 14 июля обеспечить доступ любому желающему к GPS-мониторингу маршруток;

- до 15 июля разработать и опубликовать графики движения;

- до 1 августа разработать графики ремонта транспортных средств;

- до 1 ноября разработать проект программы стратегического развития городского пассажирского транспорта до 2027 года;

- определиться с необходимым количеством троллейбусов, который нужно закупить в 2017 году.

Также депутаты предложили ввести электронный билет со следующего транспортного конкурса, а также использование транспортных средств средней и большой вместимости и внедрение расчета с перевозчиками по факту выполненной работы.