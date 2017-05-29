На Сумщине горела летняя кухня Спасатели ликвидировали пожар в летней кухне и предотвратили распространение пламени на жилой дом.

13 июня в 18:23 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании летней кухни по ул. Береговая в пгт Воронеж Шосткинского района. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й государственной пожарно-спасательной части, а также отделение профессионального пожарного поста.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов, в этот момент пламя охватило крышу помещения. Существовала угроза распространения огня на жилой дом, находившийся на расстоянии около 5 метров.

В 18:54 пожар был локализован, в 21:00 - ликвидирован. Всего к тушению были привлечены 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 3 работника и 1 автомобиль профессионального пожарного поста.

В результате возгорания уничтожена кровля на площади 75 кв. м, перекрытие на площади до 55 кв.м, личные вещи и имущество. Огнем повреждено перекрытие на площади 20 кв. м. Причина пожара устанавливается.