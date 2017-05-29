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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:58154

На Сумщине изъяли фальсифицированный алкоголь на 1,4 млн гривен

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области совместно с работниками Национальной полиции Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области изъяли из незаконного оборота партию алкоголя. Стоимость изъятого составила 1,4 млн гривен.

В рамках проведения операции «Акциз-2017» и расследование уголовного производства по ч.2,3 ст. 204 и ч.1 ст. 199 Уголовного кодекса Украины проведены обыски на территории Шостки и Глухова. По результатам обысков обнаружено алкогольную продукцию различных наименований в стеклянной таре различной емкости (от 0,2 л до 1 л), маркированную марками акцизного налога с признаками подделки.
Всего обнаружено и изъято более 9 тысяч бутылок ликероводочной продукции общим объемом более 5 тыс. литров стоимостью около 1,4 млн. гривен. Следствие в уголовном производстве продолжается.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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