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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36206

В Ахтырке племянник обокрал своего дядю

Чтобы обогатиться за счет родного дяди, 59-летний ахтырчанин решил его обокрасть. Из дома пенсионера он украл 700 гривен.

С заявлением о похищении денег из дома в Ахтырский отдел полиции обратился семидесятилетний мужчина. Пенсионер рассказал, что после гостин родственника, из комнаты, где хранились сбережения, исчезли 700 гривен.

Работники полиции начали проверку и разыскали главного подозреваемого - племянника заявителя. В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что заранее к преступлению не готовился, что к дяде решил зайти, чтобы помочь ему по хозяйству. А когда в разговоре тот обмолвился о деньгах, которые лежали в шкафу, решил их украсть и потратить на собственные нужды.

По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание от уплаты большого штрафа, или даже трехлетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража
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