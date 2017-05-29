В Ахтырке племянник обокрал своего дядю

С заявлением о похищении денег из дома в Ахтырский отдел полиции обратился семидесятилетний мужчина. Пенсионер рассказал, что после гостин родственника, из комнаты, где хранились сбережения, исчезли 700 гривен.
Работники полиции начали проверку и разыскали главного подозреваемого - племянника заявителя. В содеянном мужчина сознался. Он рассказал, что заранее к преступлению не готовился, что к дяде решил зайти, чтобы помочь ему по хозяйству. А когда в разговоре тот обмолвился о деньгах, которые лежали в шкафу, решил их украсть и потратить на собственные нужды.
По данному факту в полиции уже открыли уголовное производство по ч.1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», санкция которой предусматривает наказание от уплаты большого штрафа, или даже трехлетнее заключение, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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