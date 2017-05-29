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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:4877

Конотопские школы и детсады могут остаться без поставщика продуктов

Прокуратура настаивает на признании недействительным договора по поставке продуктов питания в учреждения образования.

Конотопской местной прокуратурой при изучении вопроса о закупках продуктов питания отделом образования Конотопской районной государственной администрации выявлены нарушения требований действующего законодательства.

Установлено, что указанным отделом образования и физическим лицом-предпринимателем заключен договор поставки продуктов питания общей стоимостью более 2 млн 849 тыс. грн, который в дальнейшем на основании дополнительного соглашения уменьшен на 354 тыс. грн. Однако, в нарушение требований Закона Украины «О публичных закупках», договор заключен на сумму более 200 тыс. грн бюджетных средств без проведения каких-либо процедуры закупки.

Как сообщил первый заместитель руководителя Конотопской местной прокуратуры Андрей Наталич, поэтому прокуратура обратилась в интересах государства в суд с исковым заявлением о признании недействительным договора поставки продуктов питания и дополнительного соглашения к нему. В настоящее время постановлением суда производство по этому делу открыто, продолжается рассмотрение, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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