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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумским энергетикам пришлось поработать после вчерашнего урагана

Специалисты ПАО «Сумыоблэнерго» восстановили электроснабжение более полусотни населенных пунктов.

Непогода, которая пронеслась Сумщиной во вторник, 13 июня, добавила работы специалистам ПАО «Сумыоблэнерго». Сильные порывы ветра, молния, ливень и, как результат, падение веток и деревьев на линии электропередач стали причиной аварийных обесточиваний.

Всего за сутки в разных уголках области в разное время обесточивания коснулись 54-х населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадали Сумы и Сумской район, Белопольщина, Ахтырский, Великописаревский и Тростянецкий районы.

Бригады филиалов ПАО «Сумыоблэнерго» оперативно восстанавливали электроснабжение в домах жителей региона. Благодаря слаженной работе энергетиков, утро 14 июня сумчане встретили со светом.

Энергетики ображаються к сумчанам.

Во время сложных погодных условиях возможны обрывы проводов и повреждения другого электрооборудования. Просим вас быть осторожными и соблюдать простые правила:

- не приближайтесь ближе, чем на 8 метров, и не прикасайтесь оборванных проводов;

- не проникайте в трансформаторные подстанции и распределительные устройства, а также на их территорию;

- не повредите электрооборудования и не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в нем;

- не подходите к электрооборудованию, а тем более, не прикасайтесь, поскольку определить, под напряжением оно или нет, вы не можете;

- не залезайте на опоры воздушных линий электропередач и не бросайте проволоку или любые другие предметы на воздушные линии;

- не размещайте вблизи электрооборудования игровые площадки.

Также нельзя устраивать стоянки автотранспорта, возводить любые строения, разжигать костры, устанавливать внешние телевизионные антенны, складывать дрова, солому и т.д. у электрооборудования и под линиями электропередач.

Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300247 или (0542) 659 659. Линия бесплатная и работает круглосуточно!

Общество Сумыоблэнерго
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