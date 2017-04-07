Сумским энергетикам пришлось поработать после вчерашнего урагана

Непогода, которая пронеслась Сумщиной во вторник, 13 июня, добавила работы специалистам ПАО «Сумыоблэнерго». Сильные порывы ветра, молния, ливень и, как результат, падение веток и деревьев на линии электропередач стали причиной аварийных обесточиваний.
Всего за сутки в разных уголках области в разное время обесточивания коснулись 54-х населенных пунктов. Больше всего от непогоды пострадали Сумы и Сумской район, Белопольщина, Ахтырский, Великописаревский и Тростянецкий районы.
Бригады филиалов ПАО «Сумыоблэнерго» оперативно восстанавливали электроснабжение в домах жителей региона. Благодаря слаженной работе энергетиков, утро 14 июня сумчане встретили со светом.
Энергетики ображаються к сумчанам.
Во время сложных погодных условиях возможны обрывы проводов и повреждения другого электрооборудования. Просим вас быть осторожными и соблюдать простые правила:
- не приближайтесь ближе, чем на 8 метров, и не прикасайтесь оборванных проводов;
- не проникайте в трансформаторные подстанции и распределительные устройства, а также на их территорию;
- не повредите электрооборудования и не проводите самостоятельно любые восстановительные работы в нем;
- не подходите к электрооборудованию, а тем более, не прикасайтесь, поскольку определить, под напряжением оно или нет, вы не можете;
- не залезайте на опоры воздушных линий электропередач и не бросайте проволоку или любые другие предметы на воздушные линии;
- не размещайте вблизи электрооборудования игровые площадки.
Также нельзя устраивать стоянки автотранспорта, возводить любые строения, разжигать костры, устанавливать внешние телевизионные антенны, складывать дрова, солому и т.д. у электрооборудования и под линиями электропередач.
Если вы стали свидетелем повреждения электрооборудования или увидели оборванный провод сразу же звоните в колл-центр ПАО «Сумыоблэнерго»: 0 (800) 300247 или (0542) 659 659. Линия бесплатная и работает круглосуточно!
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