У сумского наркоагрария изъяли 180 кустов конопли

Самый большой «улов» сделали оперативники Сумского отдела полиции несколько дней назад. В частном секторе в районе улицы Роменской, на огороде домовладения 25-летнего местного жителя, они обнаружили посев растений конопли в количестве 180 растений. Мужчина, который уже был ранее судим за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, явно ухаживал за своим огородиком, иногда пропалывая сорняки. Как пояснил полиции задержанный, коноплю он выращивал для собственных нужд.
Согласно ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «аграрию» может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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