У сумского наркоагрария изъяли 180 кустов конопли В ходе оперативно-профилактической операции «Мак - 2017», которая проходит на территории области, правоохранители ежедневно выявляют незаконные посевы мака и конопли.

Самый большой «улов» сделали оперативники Сумского отдела полиции несколько дней назад. В частном секторе в районе улицы Роменской, на огороде домовладения 25-летнего местного жителя, они обнаружили посев растений конопли в количестве 180 растений. Мужчина, который уже был ранее судим за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, явно ухаживал за своим огородиком, иногда пропалывая сорняки. Как пояснил полиции задержанный, коноплю он выращивал для собственных нужд.

Согласно ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «аграрию» может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.