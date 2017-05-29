Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:03170

У сумского наркоагрария изъяли 180 кустов конопли

В ходе оперативно-профилактической операции «Мак - 2017», которая проходит на территории области, правоохранители ежедневно выявляют незаконные посевы мака и конопли.

Самый большой «улов» сделали оперативники Сумского отдела полиции несколько дней назад. В частном секторе в районе улицы Роменской, на огороде домовладения 25-летнего местного жителя, они обнаружили посев растений конопли в количестве 180 растений. Мужчина, который уже был ранее судим за кражи и преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, явно ухаживал за своим огородиком, иногда пропалывая сорняки. Как пояснил полиции задержанный, коноплю он выращивал для собственных нужд.

Согласно ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины «аграрию» может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики
view counter

По тематике

На Сумщине наркоаграрий лишился полусотни кустов конопли
Вчера 14:42

На Сумщине наркоаграрий лишился полусотни кустов конопли

Бурынские правоохранители уничтожили 46 растений конопли на территории домохозяйства 34-летнего жителя райцентра....

12.06.2017 15:03

За выходные полиция задержала 8 наркоманов

За два выходных работники полиции Сумщины разоблачили восемь преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ и изъяли марихуану, маковую «соломку»,...

09.06.2017 13:26

Полицейские задержали наркодилера

Работники криминальной полиции Буринского отделения полиции задержали 26-летнего жителя райцентра при попытке продажи марихуаны....

09.06.2017 09:06

На Сумщине вор выращивал коноплю на бабушкином огороде

В рамках уголовного производства, открытого по факту совершения кражи, работники шосткинской полиции осмотрели дом и двор, где проживает подозреваемый и...

08.06.2017 16:17

Выехав на семейную ссору, полицейские нашли у дебошира «травку»

Более 100 г марихуаны участковые офицеры полиции обнаружили и изъяли дома у 52-летнего жителя Ромен....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.