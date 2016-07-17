В Сумах задержали полторы тонны нелегального спирта

В Сумах, на улице Аэрофлотской, инспекторы дорожного надзора отдела УПД ГУНП остановили микроавтобус «Рено», под управлением 35-летнего жителя Сумского района. В багажном отсеке автомобиля находилось около полутора тонн спирта. Водитель автомобиля не смог предоставить правоохранителям ни одного сопроводительного документа на перевозку груза.
Для выяснения всех обстоятельств и проверки законности перевозки груза, транспортное средство доставлено в Сумской отдела полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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